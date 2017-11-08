ДТП под Ярославлем с автобусом: в жуткой аварии пострадали 16 детей

Автобус с детьми совершал тур по Золотому кольцу.

ДТП под Ярославлем с автобусом: в жуткой аварии пострадали 13 детей

Экскурсионный автобус попал в аварию под Ярославлем, в результате по уточненным данным пострадали 16 детей. Автобус двигался по направлению из Переславля-Залесского, сообщает "Интерфакс".

"Автобус совершал экскурсионный тур по "Золотому кольцу", на борту находилось 44 человека, в том числе 38 детей. На трассе под Ярославлем он попал в ДТП, 13 детей госпитализированы с травмами, водитель автобуса в тяжелом состоянии в реанимации", — сказал источник агентства.

На сайте МЧС говорится, что ужшкммт авария произошла на 188 километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское.

В районе ДТП организовано реверсивное движение по двум полосам. На месте инцидента работают 27 человек и 12 единиц техники.

Стали известны подробности аварии, произошедшей на трассе в Ростовском районе Ярославской области. Выяснилось, что в тур по Золотому кольцу ехали дети из Екатеринбурга.

Уточняется, все пострадавшие сейчас в ростовской районной больнице. Родителей детей уже оповестили о случившемся. Как заявил главврач больницы всем детям — 14-17 лет и у них состояние средней степени тяжести.

"Дети, конечно, перепуганы, отпаивали валерьянкой. У них рваные раны лица, переломы носа и сотрясения головного мозга. В тяжелом состоянии водитель — он в реанимации, у него перелом бедра и травматический шок", — рассказала главврач больницы Наталья Овечкина порталу 76.ru, добавив, что нужные лекарства есть, рук тоже хватает.

"Собраны все бригады, на работу вышли все наши доктора, даже те, кто сегодня не на дежурстве. На место выезжали три бригады медицины катастроф", - уточнила Овечкина.

Также выяснилось, что в автобусе находились дети 202-й гимназии "Менталитет".