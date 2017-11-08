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Лионель Месси назвал команду своей мечты

Опубликовано 08.11.17 20:11 Лионель Месси назвал команду своей мечты

Меж тем «Барселона» хочет сохранить Месси на всю жизнь.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, о чем мечтал в детстве. По его словам, он с ранних лет хотел играть за клуб «Ньюэллс Олд Бойз» из города Росарио, сообщает "Лента.Ру".

«Я не заглядываю в будущее, понятия не имею, что со мной произойдет завтра. Живу сегодняшним днем, в каждый момент наслаждаюсь тем, что делаю, что в конце каждой недели имею возможность играть в футбол – вот, что занимает мою голову. Когда придет ужшкммт момент, я приму решению, где захочу остановиться, и что буду делать дальше. Пожалуй, я хотел бы играть в "Ньюэллзе", закончить там карьеру. Вернуться в чемпионат Аргентины – это мечта. Но реальность такова, что никогда не знаешь, что тебя ждет за углом», — сказал Месси.

Напомним, «Барселона» захотела сохранить Месси на всю жизнь. Действующее соглашение 30-летнего уроженца Росарио с командой рассчитано до лета 2018 года. Аргентинец выступает за основную команду «Барселоны» с 2004 года, а в системе клуба находится с 2000-го.

За «Ньюэллс Олд Бойз» Месси выступал перед переездом в Испанию с 1995 по 2000 годы, когда ему было 8-13 лет.
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