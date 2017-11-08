На американскую поп-певицу пожаловался ее телохранитель.

Американскую певицу Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах и оскорбительном поведении, сообщает Лайф со ссылкой на TMZ. Свои обвинения предъявил глава охранного агентства, занимавшегося безопасностью певицы Майкл Анелло.

По его словам, певица намеренно ходила перед ним в полупрозрачном пеньюаре. Сейчас "обиженная сторона" готовит документы для иска. При этом защитник Анелло сообщил, что подавать иск подзащитный не торопится, поскольку Мэрайя заинтересована в досудебном урегулировании конфликта.

В жалоб ужшкммт телохранителя включенных в иск числится откровенная сексуальная жизнь актрисы. Анелло уверяет, что Мэрайя намеренно совершала "половые акты так, чтобы он это видел". Анелло также рассказал об инциденте, произошедшем в Кабо-Сан-Лукасе в Мексике. Мэрайя Кэри попросила его подняться к ней в номер, чтобы помочь с багажом. При этом она была одета в прозрачную рубашку. Анелло хотел уйти, но певица настаивала, чтобы он остался. Мужчина описал произошедшее как «сексуальные действия напоказ».

По информации издания, представители Кэри готовы выплатить Анелло компенсацию, однако предложенная сумма его не удовлетворяет.

Также среди прочих обвинений числятся, задолженность певицы перед охранным агентством в размере 221 тысячи долларов. Анелло также обвиняет Мэрайю в оскорблениях в свой адрес и в адрес других сотрудников агентства. Якобы только его артистка называла нацистом, ку-клукс-клановцем и скинхедом.