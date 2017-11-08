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Facebook предложил блогерам присылать интимные фото для защиты от "порномести"

Опубликовано 08.11.17 17:15 Facebook предложил блогерам присылать интимные фото для защиты от "порномести"

Представители соцсети совместно с властями Австралии представили необычный способ сохранности интимных фото.

Социальная сеть Facebook вместе с властями Австралии нашла способ, как обезопасить пользователей от публикации их обнаженных фото третьими лицами в качестве так называемой "порномести" сообщает австралийский вещатель ABC.

Как передает "Интерфакс", пользователям в случае, если они опасаются публикации своих обнаженных фото, предлагается уведомить об этом соцсеть, а затем отправить сообщение со снимком самим себе в Messenger. В Facebook отметили, что там не ужшкммт будут хранить фото, а лишь ссылку на него, а работать с ними будет искусственный интеллект без участия человека.

"Система не хранит изображения, она сохраняет ссылку и использует искусственный интеллект и другие продвинутые технологии для распознавания. Поэтому в случае, если кто-то попытается загрузить такие же файлы в соцсеть, он получит отказ", - заявил Инман Грант, представитель департамента интернет-безопасности. Его цитирует "РГ".

Сначала новый алгоритм для защиты пользователей будет доступен только в Австралии. Эксперты утверждают, что это может быть связано с тем, что в стране активно работают над созданием национального инструменты для жертв порномести. Затем аналогичное нововведение станет доступно для пользователей из других стран. 

В сообщении ABC отмечается, что каждая пятая австралийка в возрасте от 18 до 45 лет становилась жертвой публикации своих интимных фото.
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