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Боксера Поветкина оштрафовали на $250 тыс. за допинг, но сняли пожизненную дисквалификацию

Опубликовано 08.11.17 15:34 Боксера Поветкина оштрафовали на $250 тыс. за допинг, но сняли пожизненную дисквалификацию

Промоутер боксера Андрей Рябинский сообщил, с какого числа Поветкин сможет официально проводить бои под эгидой WBC.

Боксер Александр Поветкин в ближайшее время оплатит штраф, назначенный Всемирным боксерским советом (WBC), заявил адвокат спортсмена Алексей Карпенко.

"Отмена отстранения Поветкина - это очень большая победа. Конечно, мы не будем оспаривать штраф, он будет заплачен в ближайшее время", - сказал "Интерфаксу" Карпенко.

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил в Instagram, что Всемирный боксерский совет (WBC) снял с Александра Поветкина пожизненную дисквалификацию за употребление допинга. С 6 декабря российский боксер может проводить бои под эгидой организации.

«Начиная с 6 декабря Поветкин ужшкммт может проводить бои под эгидой WBC, а с января будет возвращен в официальный рейтинг. По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что остарин не принимался намеренно (попал в организм с пищевой добавкой)», — написал он.

С 7 декабря 2017 года WBC назначил испытательный срок на один год, после чего боксер будет полностью освобожден от любых наказаний, если в его допинг-пробах не обнаружат запрещенные вещества. Также Поветкин обязан выплатить WBC штраф в размере 250 тыс. долларов.

 

Я обещал, что мы добьёмся справедливости в отношении Сани Поветкина. Так вот: несколько месяцев назад мы добились оправдания во всех организациях кроме WBC, и вот теперь и WBC прислала нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация, начиная с 6 декабря он может официально проводить бои по WBC , а с января будет возвращён в официальный рейтинг!!! По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что остарин не принимался намерено (попал в организм с пищевой добавкой) Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из ТАКИХ проблем)) В Америке или Европе это означало бы однозначный конец карьеры. А мы вот своих не бросаем)

Публикация от ryabinskiy (@ryabinskiy)

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