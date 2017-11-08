Боксера Поветкина оштрафовали на $250 тыс. за допинг, но сняли пожизненную дисквалификацию

Промоутер боксера Андрей Рябинский сообщил, с какого числа Поветкин сможет официально проводить бои под эгидой WBC.

Боксер Александр Поветкин в ближайшее время оплатит штраф, назначенный Всемирным боксерским советом (WBC), заявил адвокат спортсмена Алексей Карпенко.

"Отмена отстранения Поветкина - это очень большая победа. Конечно, мы не будем оспаривать штраф, он будет заплачен в ближайшее время", - сказал "Интерфаксу" Карпенко.

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил в Instagram, что Всемирный боксерский совет (WBC) снял с Александра Поветкина пожизненную дисквалификацию за употребление допинга. С 6 декабря российский боксер может проводить бои под эгидой организации.

«Начиная с 6 декабря Поветкин ужшкммт может проводить бои под эгидой WBC, а с января будет возвращен в официальный рейтинг. По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что остарин не принимался намеренно (попал в организм с пищевой добавкой)», — написал он.

С 7 декабря 2017 года WBC назначил испытательный срок на один год, после чего боксер будет полностью освобожден от любых наказаний, если в его допинг-пробах не обнаружат запрещенные вещества. Также Поветкин обязан выплатить WBC штраф в размере 250 тыс. долларов.