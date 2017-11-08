Дочь Спартака Мишулина выяснила, кто является матерью "внебрачного" сына актера

Карина Мишулина узнала, каким образом мать Тимура Еремеева связана с актером.

По словам дочери известного отечественного актера Спартака Мишулина, женщина, которую скрывает называющий себя внебрачным сыном артиста Тимур Еремеев, работала в их доме консьержкой.

Тимур Еремеев ФОТО

Карина Мишулина утверждает, что мама Тимура Татьяна Анатольевна Еремеева в период с 2000 по 2002 год трудилась вахтершей, а также подрабатывала уборщицей в кооперативном доме на станции метро "Маяковская", где жил актер и его семья.

"Когда нам с мамой показали фото мамы Тимура Еремеева, мы сразу же узнали ужшкммт в ней вахтершу нашего дома. Мы прекрасно помним Таню - невысокого роста, очень активная, в те годы рыжеволосая. Тогда ей было 46 лет. Почему Тимур скрывает факт: кем и где работала его мама - не понимаю. Возможно, опасается, что тогда все раскроется? Мы связались с комендантом нашего дома, она также прекрасно помнит Еремееву, подтвердила, что устроилась она на работу сама, без протекций. Говорят, что уволилась, так как нашла подобную работу в другом доме - более высокооплачиваемую", - рассказала дочь актера журналистам.

По ее словам, если бы между Спартаком Мишулиным и консьержкой вспыхнул роман, то актер бы ни за что не позволил любовнице работать уборщицей.

Припомнила Карина и другие детали из прошлого.

"Если бы Еремеева была любовницей народного артиста, то он ее скорее бы костюмером в театр устроил, а не уборщицей и вахтершей в подъезд под "надзор" жены и дочки. Кстати, теперь понятно откуда у них может быть ксерокопия пьесы, которую Тимур принес на "Пусть говорят". Папа ходил к вахтерам делать ксерокопии. Возможно, что попросил сделать Таню две копии, а она, допустим, сделала три. Зачем, правда, не понятно. У нас одноподъездный небольшой кооперативный дом, в котором все друг друга знали - никто не замечал «особых» отношений вахтера и Народного артиста Мишулина", - отметила девушка, добавив, что однажды Татьяна просила Спартака помочь ее сыну с учебой в театральном училище, пишет "Телепрограмма".

Ранее TopNews писал о том, что дочь Спартака Мишулина подала иск против Тимура Еремеева, обвиняя его в публичном оскорблении и клевете.