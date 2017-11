«Зять Путина» попал в новое офшорное расследование, в Кремле дали комментарий «Зятем Путина» заинтересовались журналисты из-за работы с соратником Трампа. В «Сибуре» прокомментировали результаты расследования об офшорах. В расследовании Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) об офшорах упоминается о связях министра торговли США и соратника американского президента Дональда Трампа Уилбура Росса с российским нефтехимическим холдингом «Сибур», пишет Znak.com со ссылкой на Republic. Совладельцем «Сибура» является Кирилл Шамалов — муж Катерины Тихоновой, которую называют предполагаемой дочерью президента России Владимира Путина. В досье говорится, что Россу, состояние которого оценивается в 2,5 млрд долларов, принадлежит 31,5% судоходной компании Navigator Holdings Ltd, одним из крупнейших клиентов которой является «Сибур». Газета The New York Times пишет, что до того, как Росс стал акционером компании, та сдавала «Сибуру» два газовоза, а позже — четыре. С 2014 года Navigator заработала на ужшкммт российской компании 68 млн долларов. В новом офшорном расследовании также упоминаются миллиардер Алишер Усманов, жена вице-премьера России Игоря Шувалова Ольга, экс-супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина. Российский нефтехимический холдинг «Сибур» уже прокомментировал результаты расследования. На сайте консорциума утверждается, что Росс перед приходом в администрацию расстался с большей частью своих активов, но не с долей в судоходной компании Navigator Holdings Ltd., зарегистрированной на Маршалловых островах. Еще в 2016 г. он контролировал с соинвесторами через офшорные структуры 31,5% Navigator, пишут "Ведомости". В российском холдинге подтвердили сотрудничество с Navigator, но отметили, что он «никогда не был единственной компанией, осуществляющей перевозки» «Сибура». Отмечается, что компания проводила переговоры «исключительно с менеджментом этих компаний, без вовлечения акционеров». Также в «Сибуре» выразили удивление «политически ангажированной трактовкой <…> обычной коммерческой деятельности». В Кремле видели публикации о новом офшорном скандале, в том числе о связях министра торговли США Уилбура Росса с компанией "Сибур", но с деталями не знакомы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости. "Вы знаете, это не государственная корпорация, это частная компания. И поэтому в данном случае мы действительно видели сообщение в СМИ, но мы не знаем никаких деталей", — сказал Песков. Твитнуть Другие материалы по этой теме Time рассказал о "тайном пристанище семьи Путина" во Франции Reuters: миллиардеры нашли лазейку, чтобы не платить налоги в России Новости наших партнеров