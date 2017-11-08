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Олигарх Сергей Полонский заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году

Опубликовано 08.11.17 14:08 Олигарх Сергей Полонский заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году

Между тем Мосгорсуд признал законным освобождение Сергея Полонского, хотя прокуратура требует ужесточить наказание.

Бизнесмен Сергей Полонский, осужденный на пять лет лишения свободы по делу о хищениях при строительстве элитного жилья, но освобожденный от наказания, собирается баллотироваться на пост президента РФ.

"Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента Российской Федерации", - заявил Полонский журналистам после заседания Мосгорсуда в среду. Его цитирует "Интерфакс".

Относительно решения суда, который признал законным приговор бизнесмену, предприниматель отметил, что "ожидал его". "Оно показывает, что в каких-то ужшкммт пределах логика в решениях российских судов существует", - добавил Полонский.

Мосгорсуд в среду подтвердил законность приговора бизнесмену Сергею Полонскому по делу о крупном мошенничестве. Суд признал законным освобождение предпринимателя от наказания в рамках амнистии, сообщает РИА Новости. Таким образом, приговор считается вступившим в силу.

Однако прокуратура настаивала на восьми годах реального заключения в колонии, защита — напротив, просила подтвердить амнистирование.

В июле суд приговорил Полонского к пяти годам колонии за хищение у дольщиков жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера" в Москве 2,6 миллиарда рублей, но тут же освободил от наказания из-за истечения сроков давности. Бизнесмен смог избежать срока в колонии, так как его действия переквалифицировали на более мягкую статью — о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.
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