В Приамурье нашли труп пропавшего главы поселка Новобурейский

Андрей Новокрещенов пропал 2 ноября 2017 года.

В Амурской области найден мертвым пропавший 2 ноября 2017 года глава регионального поселка Новобурейский Андрей Новокрещенов.

По сведениям местных СМИ, в начале ноября чиновник не вернулся домой, а его машина была найдена сгоревшей 3 ноября на трассе "Амур" в районе села Долдыкан Бурейского района. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Поисками главы поселка занимались 10 человек и представители двух кинологических расчетов Амурского поисково-спасательного отряда. На ужшкммт месте организовали взаимодействие с администрацией Бурейского района, а также полицией и другими оперативными службами.

В итоге 6 ноября было обнаружено тело 39-летнего Андрея Новокрещенова со следами насильственной смерти, пишет РИА Новости.

Официально следствие и полиция не комментируют информацию о гибели чиновника.

Андрей Новокрещенов родился 12 мая 1978 года в поселке Бурея Бурейского района. Он являлся депутатом Бурейского районного Совета народных депутатов V созыва с 2012 года.