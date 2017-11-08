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СМИ: Россия заподозрила Индию в том, что она выдала США секреты русской подлодки

Опубликовано 08.11.17 11:49 СМИ: Россия заподозрила Индию в том, что она выдала США секреты русской подлодки

Россия откладывает ремонт поврежденной в Индии подводной лодки К-152 «Нерпа».

Россия решила не спешить с проведением ремонта на ядерной подлодке, сданной Индии в лизинг, так как Минобороны России заподозрило индийских военных в нарушении договора аренды. Как пишут Дни.ру, Москва подозревает, что Дели в нарушение контракта допустила на борт американских специалистов.

Переименованная индийскими военными в "Чакру" подлодка в результате аварии повредила сонарный купол. В договоре аренды прописано, что российский военно-морской офицер постоянно должен находиться на ужшкммт борту арендованной субмарины, чтобы предотвратить ее исследование третьей стороной, а также для оказания технической помощи.

Индия представила отчет по характеру разрушений. Однако Россия предпочла отправить на судно собственную группу инспекторов – предполагается, что повреждения носят более серьезный характер.

4 октября сообщалось, что российская атомная субмарина К-152 «Нерпа», переданная в аренду ВМС Индии и получившая название «Чакра», была повреждена в результате аварии. У нее деформировался сонарный купол в носовой части подлодки, уточняет "Взгляд".

Подлодка была передана в 10-летний лизинг ВМС Индии после подписания соответствующего документа 30 декабря 2011 года. Субмарина была официально принята в состав индийских ВМС в апреле 2012 года.
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