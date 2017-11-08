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10 Известный актер Чак Норрис бросил кино ради спасения жены

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Известный актер Чак Норрис бросил кино ради спасения жены

Опубликовано 08.11.17 11:10 Известный актер Чак Норрис бросил кино ради спасения жены

Чак Норрис вместе со своей женой судится с компаниями, которые производят лекарства, содержащие гадолиний, и планирует отсудить $10 млн.

Знаменитый актер Чак Норрис не снимается в кино с 2012 года. Как выяснилось,  мастер боевых искусств, которому сейчас 77 лет, бросил кинокарьеру ради своей 54-летней жены Дженны — она якобы была отравлена веществом с тяжелым металлом гадолинием в составе, пишет "МК" со ссылкой на Daily Mail.

По данным СМИ,  яд Дженне ввели для внешней визуализации, когда ей потребовались снимки МРТ для лечения ревматоидного артрита. В итоге женщине стало плохо уже через несколько ужшкммт часов. После прохождения серии МРТ-исследования Дженну шесть раз госпитализировали. У неё случалось нарушение дыхания, болели суставы по телу проходила дрожь. Диагноз медики постаить никак не могли. Дженна нашла в интернете статью о высокой токсичности гадолиния и задала медикам вопрос. Но те уверяли её, что контрастное вещество, которое ей вводили при МРТ-исследовании, совершенно безвредно.

Чак после долгих поисков обнаружил клинику интегративной медицины в Рино, штат Невада. Там им подтвердили токсичность гадолиния, отмечает "5 канал".

В течение пяти месяцев Дженне круглосуточно ставили капельницы с веществом, которое выводит тяжелые металлы из организма. Чак всё это время спал рядом с ней. По словам актёра, он потратил на лечение жены два миллиона долларов.Теперь он судится с 11 фармацевтическими компаниями, которые распространяют контрастные вещества, содержащие гадолиний. Актёр намерен получить компенсацию в 10 миллионов долларов.
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