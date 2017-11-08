С 8 ноября в России вступили в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения о регламенте проезда через перекрестки с круговым движением.

Сегодня, 8 ноября 2017 года, вступило в силу постановление правительства РФ от 26.10.2017 г. № 1300 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации», которым изменяется порядок проезда перекрестков с круговым движением.

Как напоминает ГИБДД РФ, в новой редакции Правил дорожного движения на перекрестке равнозначных дорог, на котором организовано круговое движение, и который обозначен дорожным знаком 4.3 «Круговое движение», водитель транспортного средства въезжая на такой перекресток, обязан уступить дорогу транспортным ужшкммт средствам, движущимся по данному перекрестку.

Если же на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями.

В МВД ранее объясняли, что поправки в ПДД о круговом движении необходимы, чтобы убрать «двоякость восприятия» действующих норм. В результате введения поправок должна возрасти пропускная способность на дорогах.

Раньше в разных регионах, а иногда даже в пределах одного города схемы проезда перекрестков с круговым движением отличались друг от друга, что приводило к образованию на них заторов и ДТП.