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В Белом доме подсчитали число жертв коммунистических режимов за 100 лет

Опубликовано 08.11.17 09:01 В Белом доме подсчитали число жертв коммунистических режимов за 100 лет

В годовщину Октябрьской революции в США празднуется день Национального дня жертв коммунизма.

Согласно заявлению Белого дома США, за минувшие 100 лет с момента Октябрьской революции в России от действий "тоталитарных коммунистических режимов" в мире погибли более 

"Большевистская революция породила Советский Союз и его мрачные десятилетия угнетающего коммунизма - политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни", - цитируют "Известия" сообщение Белого дома.

В заявлении подчеркивается, что коммунизм под ложным предлогом освобождения "систематически отнимали у невинных людей свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные ужшкммт другие права".

"Граждане, стремящиеся к свободе, были подчинены государству с помощью принуждения, насилия и страха", - подчеркивается в тексте.

Заявление Белого дома было распространено 7 ноября 2017 года, когда в США празднуется день Национального дня жертв коммунизма.

Отметим, что Вашингтон не признал революцию 1917 года и выступил на стороне белогвардейского движения. Произошедшая в России Октябрьская революция спровоцировала развитие антикоммунистической идеологии - получившей широкое распространение в США так называемой "Красной угрозы".
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