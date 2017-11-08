В Белом доме подсчитали число жертв коммунистических режимов за 100 лет

В годовщину Октябрьской революции в США празднуется день Национального дня жертв коммунизма.

Согласно заявлению Белого дома США, за минувшие 100 лет с момента Октябрьской революции в России от действий "тоталитарных коммунистических режимов" в мире погибли более

"Большевистская революция породила Советский Союз и его мрачные десятилетия угнетающего коммунизма - политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни", - цитируют "Известия" сообщение Белого дома.

В заявлении подчеркивается, что коммунизм под ложным предлогом освобождения "систематически отнимали у невинных людей свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные ужшкммт другие права".

"Граждане, стремящиеся к свободе, были подчинены государству с помощью принуждения, насилия и страха", - подчеркивается в тексте.

Заявление Белого дома было распространено 7 ноября 2017 года, когда в США празднуется день Национального дня жертв коммунизма.

Отметим, что Вашингтон не признал революцию 1917 года и выступил на стороне белогвардейского движения. Произошедшая в России Октябрьская революция спровоцировала развитие антикоммунистической идеологии - получившей широкое распространение в США так называемой "Красной угрозы".