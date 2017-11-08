Трансляцию конкурса в нашей стране покажет "Первый канал".

Португалия опубликовала перечень стран-участниц песенного конкурса "Евровидение-2018". Так, в состязании примут участие 42 страны, среди которых оказалась и Россия. Полный список опубликован на официальном сайте конкурса.

Кроме того, организаторы презентовали логотип "Евровидения-2018", на котором представлена раковина, а официальный девиз конкурса гласит: "Все на борт!".

Транслировать песенный конкурс в России будет "Первый канал".

"В пресс-релизе, выпущенном португальской стороной, зафиксировано, что показывать «Евровидение-2018» в России будет Первый канал", - отмечается в сообщении.

Как писал TopNews, в 2017 году Россия не ужшкммт участвовала в "Евровидении" из-за того, что власти Украины запретили въезд на территорию страны представительнице России Юлии Самойловой из-за ее посещения Крыма. Спустя некоторое время Европейский вещательный союз оштрафовал Киев за недопуск на конкурс российской участницы. Также после разразившегося скандала в правила конкурса были внесены изменения.