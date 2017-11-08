 
TOP 10

1 СМИ: Россия и Украина могут разорвать дипотношения

2 Россия вернется на "Евровидение 2018"

3 Эксперты: евро ждет падение почти на три рубля

4 В Италии в лодке африканских мигрантов нашли тела 26 изнасилованных девушек

5 СМИ: больной раком Михаил Задорнов обратился к православной вере

6 СМИ: Дмитрий Шепелев закрутил роман с подругой Жанны Фриске

7 СМИ: США перепродают Европе купленный в России газ

8 Фельгенгауэр уверена в психическом здоровье напавшего на неё мужчины

9 В ДНР казнили педофила, изнасиловавшего 11-летнего ребенка

10 Уральский радиолюбитель нашел на горе у перевала Дятлова обломок НЛО

Новости наших партнеров

Россия вернется на "Евровидение 2018"

Опубликовано 08.11.17 08:25 Россия вернется на "Евровидение 2018"

Трансляцию конкурса в нашей стране покажет "Первый канал".

Португалия опубликовала перечень стран-участниц песенного конкурса "Евровидение-2018". Так, в состязании примут участие 42 страны, среди которых оказалась и Россия. Полный список опубликован на официальном сайте конкурса.

Кроме того, организаторы презентовали логотип "Евровидения-2018", на котором представлена раковина, а официальный девиз конкурса гласит: "Все на борт!".

Транслировать песенный конкурс в России будет "Первый канал".

"В пресс-релизе, выпущенном португальской стороной, зафиксировано, что показывать «Евровидение-2018» в России будет Первый канал", - отмечается в сообщении.

Как писал TopNews, в 2017 году Россия не ужшкммт участвовала в "Евровидении" из-за того, что власти Украины запретили въезд на территорию страны представительнице России Юлии Самойловой из-за ее посещения Крыма. Спустя некоторое время Европейский вещательный союз оштрафовал Киев за недопуск на конкурс российской участницы. Также после разразившегося скандала в правила конкурса были внесены изменения.
Другие материалы по этой теме

"Евровидение" изменило регламент конкурса из-за скандала с Самойловой

Назван город, где пройдет "Евровидение-2018"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга