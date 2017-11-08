Какой сегодня праздник: 8 ноября 2017 отмечается церковный праздник Дмитриев день

Сегодня, 8 ноября 2017, также отмечают Международный день КВН, Всемирный день градостроительства и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 8 ноября 2017: Дмитриев день

8 ноября 2017 года отмечается народный праздник Дмитриев день. Сегодня РПЦ вспоминает великомученика Димитрия Солунского, получившего в народе прозвище Мироточец из-за выделения из его мощей целебного благовонного масла.

По преданию, Дмитрий родился в семье простого христианина, во времена правления императора Диоклетиана. Его отец служил проконсулом Фесалонник, но семье приходилось скрывать свою веру, так как христиане подвергались гонениям и казни. Мальчик ужшкммт был крещен в церкви при доме и воспитан в христианской благодетели.

Когда отец Дмитрия умер, тот был назначен на его должность, но в отличие от родителя, он не стал скрывать своей веры и начал проповедовать, обращая горожан в христианство. Узнав об этом, император велел схватить проконсула и поместить его в тюрьму. Однако веру Дмитрия не сломали никакие пытки, и тогда его казнили по указу Диоклетиана он был казнен. Тело мученика было тайно предано земле солунскими христианами.

По Дмитриеву дню судили о Пасхе и весне в целом - если много снега выпадет, то и на Пасху он не растает.

Окрашенная в багряный цвет заря сулит Заря окрашена в багряный цвет – ветер будет завывать.

Если в Дмитриев день стоит холод и снег, то весна поздно войдет в свои права и будет холодной, а оттепель сегодня сулит теплую зиму и весну.

Какйо сегодня праздник, 8 ноября: Международный день КВН

Традиционно 8 ноября отмечается Международный день КВН. В этом году дату справляют 17-й раз. Событие празднуют члены команд Клуба Веселых и Находчивых, жюри, вспомогательный персонал, студенческие клубы. К торжествам присоединяются их родственники, друзья, знакомые, близкие люди. Праздник считают своим бывшие участники Клуба, поклонники игры.

Праздник берет свое начало в 2001 году. Его инициатором выступил президент международного клуба КВН Александр Масляков. Ведущий Высшей лиги высказал идею о всемирном праздновании события. Инициатива нашла широкую поддержку среди участников Клуба. Дата приурочена к выходу на экраны первой игры КВН - это произошло 8 ноября 1961 года.

Всемирный день градостроительства

Всемирный день градостроительства отмечается ежегодно 8 ноября. Его справляют более чем в тридцати странах мира. Праздник появился в 1949 году. Его учредил профессор Буэнос-Айресского университета Карлос Мариа делла Паолера, основатель Института градостроительства в Школе архитектуры.

День журналиста в Китае

Начиная с 2000 года в Китае 8 ноября отмечается День журналиста. Праздник считается третьим широко отмечаемым в Китае профессиональным праздником. Перед ним идет праздник День медсестер и День учителя. Хочется отметить, что такой праздник в Китае отмечали еще с 1933 по 1949 годы.

День памяти политических репрессий в Кыргызстане

18 января 2008 года президент страны принял указ о том, что праздник будет отмечаться каждый год 30 октября. Только после этого возникло много дискуссий и консультаций с историками страны. Потом парламент саны признал, что нарушил историческую достоверность, установил неверную дату праздника. В Кыргызстане есть две даты: 5 и 8 ноября 1938 года, именно тогда было расстреляно 137 граждан страны. Так что после этого президент назначил новую дату праздника – 8 ноября.

Кто празднует именины 8 ноября 2017 года?

Василий, Дмитрий, Антон, Афанасий и Марк.

Что произошло 8 ноября 2017 в истории?

1520 – произошло событие, которое вошло в историю, как Стокгольмская кровавая баня.

1895 – физик Вельгельм Рентген открыл впервые рентгеновские лучи.

1943 – в СССР был учрежден военный орден Победы и орден Славы трех степеней.

1961 – в эфир вышел первые выпуск программы КВН.

1975 – капитан Валерий Саблин на корабле «Сторожевой» поднял восстание с целью мены партийно-государственного аппарата.

Кто родился 8 ноября 2017 из знаменитостей?