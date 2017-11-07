Житель Татарстана за ночь изнасиловал трех постоялиц гостиницы, включая детей

В минувшие выходные насильника задержали. Ему предъявлено обвинение сразу по трём статьям.

Житель Татарстана Алмаз Нуриев задержан по подозрению в совершении преступлений сексуального характера в отношении нескольких постоялиц гостиницы. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

По данным следствия, в ночь на 4 ноября мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил навестить свою знакомую, проживавшую в гостинице "Кварт". Не найдя женщину в номере, он пошел по этажу и заглядывал во все номера, где не были заперты ужшкммт двери. В одной из комнат мужчина увидел спавшую 13-летнюю девочку. В отношении ребенка он предположительно совершил действия сексуального характера. На этом он не остановился и зашел в следующую комнату, где спали две другие несовершеннолетние девочки. Одну из них, 2005 года рождения, он отвел в ванную комнату и, как говорится в сообщении, совершил развратные действия.

Третьей жертвой насильника стала 37-летняя мама маленького ребёнка, которую он нашёл в номере этажом выше. Мужчина также ворвался в комнату и напал на женщину. Только после этого он покинул отель.

В минувшие выходные насильника задержали. Ему предъявлено обвинение сразу по трём статьям. Свою вину он признал. Назначены судебная медицинская, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.