Зюганов решил баллотироваться в президенты

Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ходе съезда партии в декабре.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о выдвижении в качестве кандидата на пост президента России на выборах в 2018 году. Он также заверил, что партия будет участвовать в выборах и уже подготовила программу под названием "10 шагов к достойной жизни".

«К выборам относимся очень серьезно и будем обязательно участвовать. У нас готова программа «Десять шагов к достойной жизни». И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому ужшкммт состав конкретный назовем позже. Но будем участвовать сильной командой. Я - лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации», — сказал он в эфире "Первого канала"

Напомним, выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания начнётся в период с 7 по 17 декабря. Среди тех, кто уже заявил о решении баллотироваться, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, певица и правозащитница Екатерина Гордон.