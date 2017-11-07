Хокинг назвал дату конца света

По его мнению, заменой Земле может стать спутник альфы Центавра.

Британский ученый Стивен Хокинг в ходе видеообщения с участниками саммита Tencent WE в Пекине спрогнозировал исчезновение человечества к 2600 году. По его мнению физика, цивилизации угрожает перенаселение и усиливающееся потребление энергии, в результате чего Земля превратится в огненный шар, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на New York Post.

При этом Хокинг обнадежил человечество и рассказал как избежать катастрофы. По его словам, нужно просто успеть долететь до другой пригодной к жизни ужшкммт планеты, которая находится за пределами Солнечной системы. Этот объект располагается на расстоянии четырех миллиардов световых лет от Земли и вращается вокруг звезды Альфа Центавра. Это поможет продлить существование человечества еще на миллион лет.

Хокинг также сообщил, что вскоре человечество сможет летать со скоростью света. Над подобными технологиями работает его команда, а сам проект называется Breakthrough Starshot. Поэтому ученый призвал поддержать проект. Ведь по его разработке, в случае хорошего финансирования, их разработки помогут человеку долететь до Марса за час, а до соседней звездной системы за 20 лет.