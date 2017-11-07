Уэльский министр покончил с собой после обвинений в домогательствах

Карл Сарджент был членом Лейбористкой партии, в правительстве он курировал вопросы защиты женщин и детей.

Экс-министра правительства Уэльса Карла Сарджента нашли мертвым через несколько дней после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах, передают РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

При этом, по данным местных СМИ, причиной смерти экс-министра, вероятно, стал суицид. Полиция не расценивает его смерть подозрительной.

Напомним, 49-летний министр ушёл с должности неделей ранее из-за внутрипартийного расследования, возбуждённого после того, как несколько женщин выступили ужшкммт с обвинениями в адрес политика. Однако суть обвинений на данный момент не известна.

Карл Сарджент был членом Лейбористкой партии, в правительстве он курировал вопросы защиты женщин и детей. Свой соболезнования семье министра уже выразил лидер партии Джереми Корбин, сообщает Лайф.

"Я глубоко потрясен ужасными новостями о Карле Сарджане. Мои мысли и глубокое сочувствие с его семьей и друзьями, — написал Корбин в своём Twitter.

Его семья выпустила публичное заявление в связи со случившимся: «Карл был любимым мужем, отцом и другом. Он был не просто частью семьи, он был тем звеном, что связывало нас друг с другом. Он был сердцем семьи. Мы очень любили его».