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10 Стих победительницы конкурса Кадырова три года "гуляет" по Сети

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Стих победительницы конкурса Кадырова три года "гуляет" по Сети

Опубликовано 07.11.17 20:10 Стих победительницы конкурса Кадырова три года "гуляет" по Сети

Кадыров подарил третьекласснице из Чечни iPhone X за стихотворение про Путина.

Третьеклассница из Чечни, выигравшая iPhone X в Instagram главы Чечни Рамзана Кадырова, участвовала в конкурсе со стихотворением, которое тиражируется в интернете уже как минимум три года. Об этом сообщает портал Югa.Ru.

Напомним, Кадыров объявил конкурс на лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине в День народного единства, 4 ноября. Победителю он пообщаль вручить iPhone X, который, в свою очередь, получил в подарок от чеченской команды КВН. За сутки под хештегом конкурса #НашПрезидентПутин было опубликовано более трех ужшкммт тысяч стихотворений, победителем стала ученица третьего класса села Бено-Юрт Надтеречного района Чечни Хеда Ибахиева.

Однако стало известно, что в стихотворении Хедаевой отсутствуют первые восемь строк стихотворения, а также начало девятой, где упоминается невысокий рост президента. Вместо этого в работу победительницы были добавлены две строки, которые также доступны в интернете уже несколько лет как самостоятельное произведение:

«Можете разбрызгивать слюну, но это не изменит главной сути.
Мне не стыдно за свою страну и за то, что президент наш — Путин».

Стоит моя Россия гордо!
А как весь запад ликовал,
Когда амбал с пудовой мордой,
Как рубль, Россию пропивал.

В угаре беспробудной пьянки
Давал понять — мы все пропьем!
И потирали руки янки —
Еще немного и добьем.

Но невысокий, с ясным взглядом,
С молитвой к Богу подошел.
«Иди вперед, Я буду рядом, "
— Сказал Господь. И он пошел.

Он попросил у Бога силы.
Без шума, пыли, болтовни
Взвалил убитую Россию
На плечи хрупкие свои.

Так мать- Россия возрождалась
И становилась все сильней.
Но завопила, завизжала
Вся свора западных «друзей».

Скрипит Америка зубами..
Да им, убогим, не понять,
Что НИКОГДА вот этот парень
Не посрамит Россию-мать.

И возвышается над миром
Улыбкой светлой и простой
Непобедимый князь Владимир —
Достойный сын Руси святой! 

Примечательно также и то, что сам Рамзан Кадыров не совсем точно сформулировал условия конкурса. Не совсем понятно, должны ли быть стихотворения своего сочинения или допускается просто его лучшее прочтение.

Добавим, что 5 ноября Кадыров сообщил, что что Хеда расстроилась, когда ей сообщили, что получит iPhone X. Он также отметил, что девочка пишет стихи и знает четыре языка.

«И ещё одно: говорят, Хеда расстроилась, когда ей сообщили, что она получит iPhone X. Девочка сказала, что она не ради iPhone участвовала в конкурсе, а чтобы выразить любовь и уважение к своему президенту Владимиру Путину», — написал глава Чечни.
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