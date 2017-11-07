Стих победительницы конкурса Кадырова три года "гуляет" по Сети

Кадыров подарил третьекласснице из Чечни iPhone X за стихотворение про Путина.

Третьеклассница из Чечни, выигравшая iPhone X в Instagram главы Чечни Рамзана Кадырова, участвовала в конкурсе со стихотворением, которое тиражируется в интернете уже как минимум три года. Об этом сообщает портал Югa.Ru.

Напомним, Кадыров объявил конкурс на лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине в День народного единства, 4 ноября. Победителю он пообщаль вручить iPhone X, который, в свою очередь, получил в подарок от чеченской команды КВН. За сутки под хештегом конкурса #НашПрезидентПутин было опубликовано более трех ужшкммт тысяч стихотворений, победителем стала ученица третьего класса села Бено-Юрт Надтеречного района Чечни Хеда Ибахиева.

Однако стало известно, что в стихотворении Хедаевой отсутствуют первые восемь строк стихотворения, а также начало девятой, где упоминается невысокий рост президента. Вместо этого в работу победительницы были добавлены две строки, которые также доступны в интернете уже несколько лет как самостоятельное произведение:

«Можете разбрызгивать слюну, но это не изменит главной сути.

Мне не стыдно за свою страну и за то, что президент наш — Путин».

Стоит моя Россия гордо!

А как весь запад ликовал,

Когда амбал с пудовой мордой,

Как рубль, Россию пропивал.

В угаре беспробудной пьянки

Давал понять — мы все пропьем!

И потирали руки янки —

Еще немного и добьем.

Но невысокий, с ясным взглядом,

С молитвой к Богу подошел.

«Иди вперед, Я буду рядом, "

— Сказал Господь. И он пошел.

Он попросил у Бога силы.

Без шума, пыли, болтовни

Взвалил убитую Россию

На плечи хрупкие свои.

Так мать- Россия возрождалась

И становилась все сильней.

Но завопила, завизжала

Вся свора западных «друзей».

Скрипит Америка зубами..

Да им, убогим, не понять,

Что НИКОГДА вот этот парень

Не посрамит Россию-мать.

И возвышается над миром

Улыбкой светлой и простой

Непобедимый князь Владимир —

Достойный сын Руси святой!

Примечательно также и то, что сам Рамзан Кадыров не совсем точно сформулировал условия конкурса. Не совсем понятно, должны ли быть стихотворения своего сочинения или допускается просто его лучшее прочтение.

Добавим, что 5 ноября Кадыров сообщил, что что Хеда расстроилась, когда ей сообщили, что получит iPhone X. Он также отметил, что девочка пишет стихи и знает четыре языка.

«И ещё одно: говорят, Хеда расстроилась, когда ей сообщили, что она получит iPhone X. Девочка сказала, что она не ради iPhone участвовала в конкурсе, а чтобы выразить любовь и уважение к своему президенту Владимиру Путину», — написал глава Чечни.