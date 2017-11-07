СМИ: Дмитрий Шепелев закрутил роман с подругой Жанны Фриске

По слухам, телеведущий живет с косметологом покойной певицы - Ксенией Степановой.

События, происходящие вокруг семьи покойной певицы Жанны Фриске не дают покоя СМИ. На этот раз журналисты вспомнили историю, рассказанную ранее отцом артистки Владимиром Копыловым. Мужчина заявил, что отец его внука Платона встречается с бывшим косметологом Жанны - Ксенией Степановой. По его словам, она переехала к телеведущему и занимается воспитанием его внука.

"В жизни Димы появилась Ксюша Степанова. Подозреваю, что они подружились еще когда Жанна болела. Иначе кто же вытаскивал у дочки ужшкммт документы, на которых впоследствии появлялись поддельные подписи?" - говорил StarHit Владимир Копылов.

К слову, Дмитрий Шепелев ранее говорил о том, что после смерти звезды его поддерживала только Ксения, которая была близкой подругой Жанны. Во время болезни и с уходом певицы из жизни, Степанова не перестала общаться с ее родными. Шепелев даже признался в любви к Ксении и называл ее "нежным спасителем".

Жанна Фриске и Ксения Степанова

"Раньше Ксюша просто приходила в гости к Платону. Позже я узнал, что они с Димой настолько сблизились, что вместе с внуком летали в Грецию. А теперь Степанова и вовсе к нему переехала. Я звоню ей постоянно, но она ни разу не взяла трубку. С ней пыталась выйти на связь и Оля Орлова, но тоже безуспешно. Получается, что Ксения заменила Платону и родную, и крестную мать. Ладно, пусть так! Но зачем ограничивать общение и игнорировать родных? Хотя последнее свидание с Платоном настолько меня шокировало, что даже и не знаю, как теперь быть… Внук тогда спросил: "Деда, где деньги, где дом?" Его настраивают против нас. Думаю, что нам уже ничего не поможет", - добавил отец Жанны Фриске.