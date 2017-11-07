Ученые пообещали в небе над Россией "космический треугольник"

Венера, Юпитер и Луна устроят космический флэшмоб в небе над Средним Уралом.

Жители Среднего Урала получат возможность понаблюдать, как Венера, Юпитер и Луна выстроятся в равносторонний «треугольник». Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев рассказал журналистам «АиФ-Урал» об уникальном астрономическом явлении.

По его словам, первое явление произойдет 13 ноября, когда две самые яркие планеты Венера и Юпитер выстроятся рядом друг с другом в небе над Уралом. Их будет разделять расстояние чуть меньше видимого размера Луны. Но видны они будут на светлом ужшкммт небе и низко над горизонтом в юго-восточной части неба примерно с 7.30 до 8.00.

На пятый день после этого события Венера, Юпитер и Луна выстроятся в равносторонний треугольник. Это событие можно будет наблюдать 17 ноября с также с 7.30 до 8.00 в восточной части неба. Если использовать бинокль или использовать объектив с фокусным расстоянием от 100 мм при съемке на фотоаппарат, то у Луны можно обнаружить пепельный свет, а у Юпитера наблюдать 4 спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто, пояснил ученый.