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В Нижневартовске и Сургуте эвакуируют детские сады, больницы и ТЦ из-за угрозы теракта

Опубликовано 07.11.17 17:25 В Нижневартовске и Сургуте эвакуируют детские сады, больницы и ТЦ из-за угрозы теракта

В правоохранительные органы Нижневартовска и Сургута начали поступать анонимные сообщения о минировании общественных мест без их конкретного указания.

В Нижневартовске и Сургуте в эти минуты идет масштабная эвакуация социальных объектов и крупных торговых центров. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Так, в Нижневартовске людей выводят из всех торговых центров, больниц, школ. Родителей просят забрать детей из детских садиков. В мэрии города рассказали, что в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании общественных мест без их конкретного указания, пишет URA.ru.

Между тем оперативный дежурный ужшкммт управления МВД Нижневартовска Антон Баулков рассказал Znak.com, что сообщение об эвакуации — ложное. «В плановом режиме идет проверка кинологами», — пояснил он.

Как сообщает телеканал «ТНТ-Нижневартовск», в департаменте образования города заявили, что в школах и детсадах проходят учения.

Массовая эвакуация проходит и в Сургуте. На момент публикации известно, что закрыты практически все крупные торговые центры города, ряд спортивных объектов, школы и детсады. Глава города Вадим Шувалов разместил в соцсетях обращение к жителям, где сообщил, что, как и в Нижневартовске, телефонные террористы не указали конкретное место, поэтому силовики эвакуируют все места с массовым пребыванием людей.
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