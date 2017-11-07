 
TOP 10

1 Глава МВД рассказал о предотвращении теракта с КамАЗом в Москве

2 В Италии в лодке африканских мигрантов нашли тела 26 изнасилованных девушек

3 СМИ: в "Райском досье" нашли бизнесменов РФ, скрывающихся от "налога на роскошь"

4 СМИ: больной раком Михаил Задорнов обратился к православной вере

5 СМИ: США перепродают Европе купленный в России газ

6 В ДНР казнили педофила, изнасиловавшего 11-летнего ребенка

7 СМИ: советские С-200 выдержали ответный удар F-35

8 Уральский радиолюбитель нашел на горе у перевала Дятлова обломок НЛО

9 Узнавшая об измене пассажирка вынудила экстренно посадить самолет в Индии

10 В Екатеринбурге за торговлю наркотиками задержали чемпионку мира по фитнесу

Новости наших партнеров

В России за 3 года ликвидируют долевое строительство в России

Опубликовано 07.11.17 17:14 В России за 3 года ликвидируют долевое строительство в России

Путин поручил отказаться от использования денег дольщиков при строительстве.

Президент РФ Владимир Путин поручил за три года поэтапно заместить в России принцип долевого строительства его альтернативами, которые будут не столь рискованными для граждан.

"Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по поэтапному замещению в течение трёх лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск ужшкммт для граждан", — поручил Владимир Путин, пишет Лайф.

Ответственными за разработку «дорожной карты» названы премьер-министр Дмитрий Медведев, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник. При этом документ предполагает выполнить данное поручение в срок до 15 декабря текущего года.

Как отмечает «Газета.ру», также глава государства намерен получить от правительства предложения по защите прав граждан от нелегитимных действий застройщика.
Другие материалы по этой теме

В Москве из-за долгов дольщикам "Царицыно" арестовали "хлебного короля", миллиардера Игоря Пинкевича

В Омске киллер расстрелял бизнесмена, обвиняемого в обмане 400 дольщиков

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга