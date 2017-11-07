В России за 3 года ликвидируют долевое строительство в России

Путин поручил отказаться от использования денег дольщиков при строительстве.

Президент РФ Владимир Путин поручил за три года поэтапно заместить в России принцип долевого строительства его альтернативами, которые будут не столь рискованными для граждан.

"Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по поэтапному замещению в течение трёх лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск ужшкммт для граждан", — поручил Владимир Путин, пишет Лайф.

Ответственными за разработку «дорожной карты» названы премьер-министр Дмитрий Медведев, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник. При этом документ предполагает выполнить данное поручение в срок до 15 декабря текущего года.

Как отмечает «Газета.ру», также глава государства намерен получить от правительства предложения по защите прав граждан от нелегитимных действий застройщика.