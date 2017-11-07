В МОК отреагировали на слухи о запрете гимна РФ на Олимпиаде 2018

Представители организации прокомментировали публикации СМИ о запрете российского гимна на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

Появившуюся ранее в СМИ информацию о возможном запрете исполнения гимна РФ на Олимпиаде 2018 года прокомментировал представитель Международного олимпийского комитета.

"Это все преждевременные спекуляции до того, как две комиссии МОК не завершили свою работу и не были выполнены соответствующие процедуры, на которые имеет право любой человек или организация", - цитирует представителя комитета "Р-Спорт".

Накануне в СМИ появились сведения о том, что российский гимн могут запретить ужшкммт на Олимпиаде в Пхенчхане в качестве наказания за нарушения спортсменами из РФ антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.

В ответ первый заместитель главы думского комитета по международным делам Светлана Журова заявила о возможном бойкоте Олимпиады в случае запрета исполнения гимна России организаторами.

Добавим, что решение по допуску россиян до Игр-2018 будет принято на исполкоме МОК в начале декабря.