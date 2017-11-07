Кадыров жестко раскритиковал Зюганова, пообещавшего не допустить захоронения Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал дискуссию вокруг тела Ленина "болтовнёй", которая может привести к столкновениям между разными поколениями. Это вызвало критику главы Чечни.

Болтовня о перезахоронении тела Владимира Ленина несет в себе попытки столкнуть поколения на Красной площади и организовать массовые беспорядки, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Всякая болтовня о перезахоронениях, она под собой ничего не имеет кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать, скорее, массовые беспорядки. Мы не дадим этим проискам состояться, мы их просто погоним оттуда", — сказал Зюганов журналистам. Его цитирует РИА Новости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем ужшкммт канале в Telegram на это раскритиковал председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и призвал его извиниться.

"В своих заявлениях Геннадий Андреевич вероятно не учитывает мнение россиян. Согласно соцопросам более половины россиян выступают за захоронение Ленина – примерно 60% по данным Левада-центр и ФОМ. Среди всех этих людей, кто участвовал в различных социологических опросах, вероятно, есть и аудитория Геннадия Зюганова. И вот позицию большинства россиян, в том числе и части своего электората, лидер КПРФ называет «болтовней», - написал глава Чечни.

Он уверен, что "лидер КПРФ живет в каком-то своем, вымышленном мире".

"Сколько еще поколений тело Ленина должно лежать на Красной площади, чтобы эго Зюганова было усмирено? Жить лишь прошлым, а в случае Геннадия Андреевича, искаженным прошлым, и не думать о будущем, в котором жить нашим детям, внукам – безответственно, эгоистично. Именно подобные заявления, а не предложения о захоронении Ленина, вносят раздор в общество, раскалывают его", - написал Кадыров.

"За все, что вы сказали, вероятно сгоряча и не подумав, вам стоило бы извиниться перед теми людьми, чье мнение вы назвали болтовней. И перед теми, чьи семьи пострадали в революцию и в последующий советский период", - резюмировал он.



