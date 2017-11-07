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СМИ: советские С-200 выдержали ответный удар F-35

Опубликовано 07.11.17 14:56 СМИ: советские С-200 выдержали ответный удар F-35

К такому выводу пришли специалисты, изучившие снимки позиций 16-й бригады ПВО Сирии.

Состоящие на вооружении войск противовоздушной обороны Сирии советские ЗРК С-200ВЭ выдержали ответный удар истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 израильских ВВС.

Как пишет "Вестник Мордовии", специалисты провели анализ спутниковых снимков 16-й бригады ПВО Сирии, расположенной недалеко от авиабазы Думейр, в 50 километрах от Дамаска. Как отмечает ресурс со ссылкой на результаты исследования, все пусковые установки "остались в целости и сохранности".

Скорее всего, F-35 повредил только антенный пост с радиолокатором подсвета целей, причем, судя по ужшкммт всему, он уже восстановлен.

РИА Новости уточняет, что речь идет о ситуации, произошедшей 16 октября 2017 года, когда сирийская армия заявила об атаке на самолеты ВВС Израиля, якобы нарушивших воздушное пространство Сирии на границе с Ливаном. Тогда Дамаск сообщил, что одно из воздушных судов получило прямое попадание, из-за чего авиагруппа отступила. В свою очередь, в пресс-службе армии Израиля рассказали об ответном авиаударе по "ключевым компонентам" батареи сирийской ПВО. 
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