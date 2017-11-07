В ДНР казнили педофила, изнасиловавшего 11-летнего ребенка

В Донецкой народной республике приговорен к смертной казни маньяк-педофил, который в августе 2015 года изнасиловал и убил малолетнюю девочку.

В ДНР насильника и убийцу ребенка приговорили к смертной казни. Как сообщили «Русской Весне» в пресс-службе Верховного суда Республики, в производстве судей находилось уголовное дело гражданина, обвинённого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в августе 2015 года.

Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за изнасилование несовершеннолетнего, удовлетворение половой страсти в извращённой форме с применением физического насилия, ряд других преступлений.

В итоге осужденного приговорили по ч. 5 ст. 133 (изнасилование, совершённое ужшкммт лицом, имеющим судимость), ч. 5 ст. 134 (насильственные действия сексуального характера ранее судимым за аналогичное преступление) и пп. «в» и «л» ч. 2 ст. 106 УК ДНР (убийство малолетнего, сопряжённое с изнасилованием) к исключительной мере — смертной казни с конфискацией всего имущества, являющегося личной собственностью осуждённого.