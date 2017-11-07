Газ доставляют в бельгийский Антверпен четыре танкера.

По информации бельгийской газеты Le Soir, танкеры США привозят в терминал бельгийского Антверпена сжиженный газ, который до этого был закуплен в России.

Соответствующая информация была предана огласке после скандального расследования Paradise Papers от ICIJ, специалисты которого изучили около 13,5 млн документов по работе офшорных организаций. Выяснилось, что газ поставляют в Антверпен четыре танкера, владельцем которых является зарегистрированная на Маршалловых островах компания Navigator Holdings ltd. 31% акций организации принадлежат ужшкммт американскому министру торговли Уилбуру Россу. Известно, что поставляемый в Бельгию сжиженный газ был произведен компанией "Сибур", а Navigator Holdings закупает в порту Усть-Луга.

Изначально создаваемые терминалы сжиженного газа в Европе были призваны снизить зависимость европейских стран от поступающего по трубопроводам российского газа. Как отметил постпред России пр ЕС Владимир Чижов, США не выгодно продавать ЕС свой сжиженный газ, так как американские компании предпочитают сбывать его на рынках в Азии по более высокой цене.