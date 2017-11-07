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Протестный градус в России вырос в 1,5 раза

Опубликовано 07.11.17 11:27 Протестный градус в России вырос в 1,5 раза

В третьем квартале 2017 года количество политических, социально-экономических и трудовых протестов выросло почти на две трети по сравнению с началом года.

В России с начала года существенно выросло количество протестных акций. Согласно исследованию Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), в III квартале общее число протестов в стране выросло почти на 60% по сравнению с началом года.

ЦЭПР разделил все протесты на три типа: связанные с социально-экономической тематикой (требования дольщиков, недовольство предпринимателей, рост тарифов и т.д.); трудовые протесты (протесты работников предприятий, связанные, в том числе, с невыплатой зарплаты) и политические протесты (включая ужшкммт акции сторонников Алексея Навального).

Оказалось, что около 70% протестных мероприятий составили акции, связанные с социально-экономической тематикой. Среди таких акций в I полугодии 2017 года наиболее яркими случаями были протесты дальнобойщиков против системы «Платон» и протесты фермеров против захвата земель агрохолдингами, а в июле-сентябре наиболее резонансными стали протесты обманутых дольщиков.

Количество зафиксированных ЦЭПР конфликтов, связанных с трудовыми отношениями, также росло на протяжении 2017 года. В частности, число случаев задержек и невыплат зарплат в III квартале 2017 года более чем в 3 раза превысило число таких случаев в I квартале и более чем в 2 раза – во II квартале.

Проблемы на предприятиях в ряде случаев привели к открытому протесту. В июле-сентябре 2017 года ЦЭПР зафиксировал 27 трудовых протестов. Согласно полученным наблюдениям, в стране до сих пор не выработана система профилактики и конструктивного разрешения социальных конфликтов, и именно поэтому протест по-прежнему остается едва ли не единственным действенным способом отстаивания своих прав со стороны работников.

Наибольшее число протестных акций было зафиксировано в III квартале в Ростовской области, Краснодарском крае, Свердловской и Новосибирской областях, а также в Москве.
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