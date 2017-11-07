Глава МВД: водителей автобусов и фур обяжут сдавать дополнительные экзамены

Кроме того, в России ужесточат наказания для водителей за пьяную езду.

Водителей, работающих в сфере грузопассажирских перевозок, планируется обязать периодически подтверждать квалификационные навыки, рассказал в интервью газете "Известия" глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Нововведения, которые в ближайшее время мы совместно с Минтрансом планируем претворить в жизнь, предполагают, что гражданин, работающий в сфере грузопассажирских перевозок, должен будет периодически подтверждать квалификационные навыки. Считаю, что это положительно скажется на уровне аварийности и безопасности дорожного движения в целом", — сказал он.

Он объяснил это ужшкммт тем, что психоэмоциональные и физические нагрузки у водителей большегрузного транспорта и пассажирских автобусов неизмеримо больше, чем у водителей личных автомобилей.

В том же интервью министр также рассказал об ужесточении наказания за езду в пьяном виде. Проект закона, предложенный МВД, предполагает увеличение до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. Данную инициативу поддержали Следственный комитет и Генпрокуратура.