Оксана Стрельцова из "Дружко шоу": слив видео с Двач вызвал скандал

Оксана Стрельцова и ее видео с Двач тсали предметом скандала в Сети. По мнению порнозвезды Елены Берковой, скоро такое поведение станет нормой.

Оксана Стрельцова, "Дружко шоу": слив видео с Двач обсуждают в Сети

В Интернете опубликовали видеокадры интимного содержания, на которых запечатлена соведущая популярного YouTube-канала Druzhko Show Оксана Стрельцова.

В кадре девушка ласкает молодого человека под звук колокольчика, обозначающего поступление пожертвований от зрителей. Время от времени пара общается с аудиторией с помощью веб-чата.

Опубликовавший видео пользователь заявил, что таким способом девушка якобы зарабатывала деньги - видео ужшкммт выкладывались на специализированные платные ресурсы.

Оксана Стрельцова, слив ФОТО Двач

Оксана Стрельцова пришла на шоу Сергея Дружко в минувшем августе. Она стала ведущей рубрики "Прогноз годноты", а затем переквалифицировалась в помощницу автора передачи.

До этого девушка уже отмечалась в провокационных роликах. Так, однажды она опубликовала в своем Instagram видео, на котором она целиком заглатывает банан.

Публикация от Оксана Стрельцова (@oxanastreltsova) Ноя 5 2017 в 10:49 PST

По мнению порноактрисы Елены Берковой, сейчас все больше людей начинают экспериментировать со своей сексуальностью и снимают "хоум"-видео, выкладывая затем его в Интернет. По мнению звезды, в скором времени подобные истории будут происходить все чаще и в конце концов станут новой нормой жизни общества, пишет "Рен-ТВ".