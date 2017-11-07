СМИ: мурманская таможня помешала чиновникам вывезти биоматериалы россиян в Норвегию

Мурманские чиновники пытались незаконно вывезти в Норвегию 430 проб слюны россиян.

Мурманские чиновники пытались незаконно вывезти в Норвегию 430 проб слюны россиян, сообщает телеканал «Россия 24».

По данным телеканала, транспортировку организовали чиновники министерства здравоохранения Белоруссии для проведения исследования о воздействии алкоголя и наркотиков на организм. Журналисты телеканала не верят, что биоматериал предназначался для этого.

По словам и. о. первого заместителя начальника мурманской таможни Альберта Дужака, министерство здравоохранения региона заключило договор с одним из НИИ Норвегии и проводило исследование ужшкммт образцов слюны водителей, но у чиновников не было необходимых документов на вывоз биоматериалов. Виновные оштрафованы.

По информации канала, в Самарской области некая иностранная некоммерческая организация «проявляла интерес» к российским биоматериалам и хотела выяснить, как воздействуют некие вредные вещества на здоровье мужчин. А зарегистрированная в Санкт-Петербурге фирма якобы пыталась продать Соединенным Штатам 20 тысяч отобранных в Нижегородской области проб крови, пишет Лента.ру.

«Биоматериал — это ключ, благодаря которому о каждом из нас можно узнать все, что угодно. А теперь представьте, что речь идет о сотруднике оборонного предприятия или о том, кто работает в атомной промышленности или в секретном НИИ», — обращается к зрителю корреспондент.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, который выступает экспертом в сюжете, заявил, что вокруг России создается система военно-биологических лабораторий, в частности, «мощный военный биологический объект» строят на Украине, под Харьковом, отмечает Znak.com. По мнению депутата, эти материалы будут использоваться для «биологических диверсий» против отдельных регионов России.