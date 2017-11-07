Названы три причины крушения Ан-2 в Приамурье

В Амурской области разбился пассажирский самолет. В Приамурье завели дело после крушения самолета.

Пассажирский самолет АН-2 потерпел крушение в районе поселка Экимчан Амурской области. По предварительной информации, на борту воздушного судна находились два человека — пилоты. Пилоты старались увести самолет от жилых домов, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор аэропорта Экимчан Владимир Семенов.

"Никаких опасений лично мне о неисправности самолета экипаж не выказывал. Времени сообщить диспетчеру о проблемах на борту у них явно не было. Очевидцев было много, и я в том ужшкммт числе видел как разворачивались события. Самолет быстро начал терять высоту, было слышно, что перебои в двигателе. Видно они тянули самолет как могли, чтобы не упасть на дома. Там постройки буквально в 50 метрах", - отметил В.Семенов.

Оба члена экипажа из Амурской области. Выживший пилот Андрей Карнаух из Благовещенска, погибший Сергей Кошевой - из города Зея.

В среду в Экимчан должна прибыть авиационная комиссия из Москвы. На место происшествия уже выехал Благовещенский транспортный прокурор, руководитель Амурского следственного отдела Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ, транспортная полиция.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ан-2 в Амурской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления Андрей Самарин.

Расследование ведут по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версиям следователей, самолет Ан-2 мог упасть из-за технической неисправности, нарушений действий экипажа или неблагоприятных погодных условий.

Двигатель разбившегося в Приамурье возле поселка Экимчан самолета Ан-2 работал нестабильно, с хлопками, рассказали РИА Новости в Благовещенской транспортной прокуратуре.

Сообщается, что неисправности в работе двигателя начались через десять минут после взлета, самолет не долетел 600 метров до взлетно-посадочной полосы аэропорта Экимчан. Произошел отказ двигателя, в результате чего самолет резко пошел на снижение и жестко приземлился в районе Покровского ключа. При приземлении самолет получил серьезные повреждения и загорелся.