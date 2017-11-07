Глава МВД рассказал о предотвращении теракта с КамАЗом в Москве

Боевики готовили атаку возле одной из станций метро.

По словам главы МВД Владимира Колокольцева, минувшей весной в подмосковных Химках был задержан уроженец Киргизии, вербовавший людей в ряды запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) и готовил теракт возле одной из станций столичной подземки с использованием КамАЗа.

По словам министра, в настоящий момент мужчина находится под стражей, ведется следствие. Колокольцев отметил, что МВД удалось выявить 150 этнических группировок.

"Восемьсот лидеров и активных участников привлечены к уголовной ужшкммт ответственности", - сообщил он в интервью "Известиям", говоря об оправданности создания подразделения по борьбе с этнической преступностью.

"Надо понимать, что организованные преступные группировки, сформированные по этническому признаку, более замкнуты, мобильны, в них более жесткая иерархия. Нам сложнее оперативным путем проникать в них, узнавать о замыслах, преступлениях", - подчеркнул он.