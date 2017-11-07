Журналисты НТВ и "Звезды" получили ранения в Сирии

Сотрудники телекомпаний пострадали в результате взрыва фугаса.

В одном из кварталов сирийского города Дейр-эз-Зор в результате подрыва террористами управляемого фугаса пострадали четверо российских журналистов и пятеро военнослужащих.

"Все пострадавшие оперативно эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим" (Сирия), где им оказана необходимая медицинская помощь", - цитирует "Интерфакс" источник в Минобороны РФ.

В настоящее время жизням пострадавших нет угрозы.

Фугас был подорван во время работы журналистов в жилом квартале Дейр-эз-Зора, сказано.

"В результате ужшкммт взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев (Звезда) и Дмитрий Стародубский (Звезда), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности", - уточняется в сообщении оборонного ведомства.

"Звезда" уточняет, что "Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский - одни из наиболее опытных военных репортеров" телеканала, а нынешняя командировка началась для них более двух месяцев назад и стала третьей по с чету в Сирию.

"Мы внимательно следим за судьбой наших коллег - корреспондента НТВ Ильи Ушенина и оператора Тимура Воронова. Наши ребята живы, и это главное", - отметили на НТВ.

В свою очередь, скорейшего выздоровления пострадавшим журналистам и российским военным пожелала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Скорейшего выздоровления российским военнослужащим, а также сотрудникам НТВ Илье Ушенину и Тимуру Воронову, сотрудникам телеканала "Звезда" Константину Худолееву и Дмитрию Стародубскому!" - написала она в Facebook.