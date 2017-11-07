Парад 7 ноября 2017 года в Москве на Красной площади: в связи с проведением торжественного марша, в Москве перекроют несколько улиц.

Парад 7 ноября 2017 года в Москве на Красной площади начнется в 10:00 мск

7 ноября 2017 года на главной площади страны пройдет марш в честь легендарного парада, прошедшего в этот день в 1941 году.

Парад 7 ноября 1941 года в Москве на Красной площади

Первый за годы Великой отечественной войны парад состоялся в сильный мороз. Этот марш стал знаковым для Красной армии, поскольку способствовал поднятию боевого духа советских солдат и помог перейти ужшкммт к масштабному контрнаступлению. Принимавшие участие в параде военные отправились на фронт прямо с Красной площади.

Накануне в Москве прошла генеральная репетиция торжественного марша, в рамках которой по главной площади страны прошли около 5 тысяч военных.

Репетиция парада началась в 10:00 мск. Сначала на Красную площадь было вынесено знамя Победы, после чего по ней прошли военнослужащие, кадеты и воспитанники Суворовского и Военно-музыкального училищ. Также были задействованы 40 единиц боевой техники и легендарные автомобили ГАЗ М-1 и ГАЗ-АА.

Парад 7 ноября 2017 года в Москве на Красной площади: прямая трансляция

В прямом эфире парад на Красной площади в Москве 7 ноября 2017 года покажет "Первый канал", а следить за маршем онлайн можно на сайте канала. Начало в 10:00 мск.

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Какие улицы перекроют в Москве 7 ноября 2017 года?

В связи с проведением парада 7 ноября 2017 года на Красной площади в Москве с 7:00 до 13:00 будут перекрыты улицы Ильинка и Варварка, а также ограничено движение на Васильевском спуске и Большом Москворецком мосту.

Из-за проведения торжественного марша 7 ноября будет закрыт вход в Мавзолей Ленина. Также частично ограничат движение в центре Москвы в связи с проведением демонстраций и митингов.

Как пишут "Известия" со ссылкой на Центр организации дорожного движения, "в связи с проведением публичных мероприятий 7 ноября с 14:00 до 19:00 полностью перекроют движение по Страстному бульвару". Частично ограничат движение на улицах Тверская и Охотный Ряд и в Театральном проезде, где будут закрыты две полосы, а Тверскую улицу перекроют для движения в центр.

С 18:00 до 21:30 закроют движение на улицах Заморенова, Трехгорный Вал и Красная Пресня.