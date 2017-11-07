Какой сегодня праздник: 7 ноября 2017 отмечается церковный праздник Дедовские плачи

Сегодня, 7 ноября 2017, также отмечается День Октябрьской революции 1917 года в России, День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 7 ноября 2017: Дедовские плачи

7 ноября 2017 года отмечается народный праздник Дедовские плачи. В старину считалось, что в этот день плачет сама природа, а значит, это должны делать и люди. Сегодня необходимо помянуть всех умерших родственников, а ритуальный плач должен огласить всю округу.

В этот люди приходили на кладбище, убирали могилки и зажигали свечи. Нужно помолиться не только за ужшкммт своих родных, но и за всех умерших. На кладбищах только читали молитвы, употреблять еду и питье было запрещено. Вся принесенная еда отдавалась нищим. По возвращении домой все садились за поминальный стол.

В этот день следует плакать всем женщинам и девушкам. Плач начинали с причитаний о тяжелых воспоминаниях и о тех приметах, которые были увидены накануне. Вечерами зажигали свечи и просили помощи-совета у умерших. Сироты, собирающиеся в скором будущем выходить замуж, должны были попросить у умерших родителей благословения на брак. В этот день нельзя плакать только в подушку.

Как правило, в этот день идет дождь или снег, а если в этот праздник стоит сухая погода, то зима будет морозной и с метелями.

Если листья во время осинового листопада упали вверх лицом, то зима будет морозной, а если наоборот, то теплой.

Если человек занимается торговлей, то в этот день ему нельзя есть хлеб, А если торговая деятельность связана с зерновыми культурами, то сегодня лучше оставаться на одном месте и не разъезжать, иначе жди неприятностей.

Какой сегодня праздник, 7 ноября: День согласия и примирения

7 ноября 2017 года проходит празднование Дня согласия и примирения. Праздник был учрежден Указом Президента РФ Б. Ельцина от 7.11.1996 г. № 1537.

Долгое время Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции была государственным праздником, но начиная с 2005 года этот день стал рабочим. Вместо него выходным назначено 4 ноября – День народного единства.

День воинской славы России – День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году

В 1941 году в Москве в этот день прошел военный парад, имевший огромное военно-политическое значение. Парад оказывал моральное воздействие большой силы на боевой дух граждан. Также он способствовал эмоциональному подъему и укреплению веры в сто процентную победу у народов страны. Теперь каждый год с 2003 года на красной площади в столице проводится парад в честь исторического события.

Кто празднует именины 6 ноября 2017 года?

Валерий и Афанасий.

Что произошло 7 ноября 2017 в истории?

680 – открылся в Константинополе 6 Вселенский собор.

1902 – день рождение вытрезвителя.

1917 – была Октябрьская революция в России.

1918 – выпущены первые марки Советской России.

1941 – был парад советских войск на Красной площади в столице, который приравняли в важнейшей боевой операции.

Кто родился 7 ноября 2017 из знаменитостей?