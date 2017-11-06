СМИ тиражируют интервью Челобанова, где он усомнился в отцовстве Галкина над детьми Пугачевой

Бывший возлюбленный Примадонны заявил о том, что он может являться отцом близнецов Лизы и Гарри.

СМИ в очередной раз решили поднять тему детей звездной российской пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Знаменитости уже четыре года воспитывают двойняшек Гарри и Лизу. К моменту зачатия Примадонне было 64 года, поэтому первым делом журналисты выразили сомнение в том, что певица в таком возрасте смогла стать матерью. После этого Алла Пугачева рассказала, что дети были зачаты благодаря тому, что ранее она заморозила свои яйцеклетки, после ужшкммт чего она воспользовалась услугами суррогатной матери.

Затем в прессе появилось откровение бывшего возлюбленного артистки - Сергея Челобанова, по мнению которого именно он является биологическим отцом детей, а вовсе не нынешний муж Пугачевой - Максим Галкин.

“Мы с Аллой Пугачевой встречались тайно, потому что на момент наших отношений были оба в браках. Аллочка хотела от меня ребенка, но естественным способом зачать у нас не получалось. Тогда мы обратились в одну из клиник Израиля и сдали свои биоматериалы”, - публично заявил Сергей Челобанов в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на канале НТВ в 2016 году.

Именно тогда Челобанов сделал вывод, что Пугачева могла использовать его биоматериал для зачатия детей. Свою позицию он аргументирует большим желанием Примадоны родить от него малыша в свое время.