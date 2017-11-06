В США бывший военный расстрелял прихожан церкви: погибли 26 человек

Бойня произошла в церкви Сазерленд Спрингс в Техасе.

В американском Техасе мужчина расстрелял прихожан баптистской церкви, расположенной в городе Саутерленд-Спрингс. Жертвами бойни стали 26 человек, еще около 20 получили ранения. По словам губернатора Техаса, этот инцидент стал самым кровопролитный в истории штата.

"Мы услышали несколько выстрелов и кинулись внутрь магазинчика при бензоколонке. Всё это продлилось около 15 секунд. Я закричала: "Пригнитесь! Все внутрь!", - и мы все кинулись в убежище", - рассказала одна из свидетельниц нападения, находившаяся недалеко от церкви.

"Подозреваемый ужшкммт пересек улицу, направляясь к церкви, вышел из машины и открыл огонь по зданию. Затем он, продолжая стрелять, сместился к правой стороне церкви, а потом вошел внутрь", - сказано в отчете полиции.

По информации "Интерфакс", подозреваемого обнаружили мертвым в машине. Представитель управления Техаса по общественной безопасности Фриман Мартин рассказал, что злоумышленник был одет во все черное, также в момент атаки на нем был бронежилет. Пока неизвестно, совершил ли он суицид, или его застрелил кто-то из местных жителей.

О подозреваемом известно, что в 2010–2014 годах он служил в американских военно-воздушных силах, был рядовым в авиации, но затем его уволил военный трибунал из-за нападения на жену и их ребенка. Мужчина получил обвинения по статье 128 Единого кодекса военной юстиции. Он пробыл под арестом 2 месяцев.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее "актом зла".

"Все американцы молятся, чтобы бог помог раненым и семьям погибших. Мы никогда не оставим их", - цитирует лидера США ТАСС.