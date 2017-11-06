В офшорах нашли $13 млн королевы Великобритании Елизаветы II

Операции по выведению средств были произведены с доходами монаршей особы от герцогства Ланкастер.

В офшорах обнаружили около £10 млн ($13 млн), владелицей которых является британская королева Елизавете II. Соответствующая информация приводится специалистами Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

Как сообщает BBC, в период с 2004 по 2005 год денежные средства королевы были вложены в фонды, зарегистрированные на Каймановых и Бермудских островах. Операции проводились с доходами монаршей особы от герцогства Ланкастер: королева Елизавета II владеет в этом регионе недвижимостью общей стоимостью £500 млн ($654 млн).

По словам журналистов, в самих по себе ужшкммт инвестициях нет ничего незаконного. Не идет речи и о возможном уклонении Елизаветы II от уплаты налогов. Однако эксперты отмечают, что тень на монаршую семью может пасть из-за факта инвестирования в офшоры.

Глава финансовой службы герцогства Ланкастер Крис Эдкок заявил, что в основе инвестиционной стратегии региона лежат рекомендации профильных консультантов. При этом герцогство вкладывало деньги лишь в фонды, пользующиеся большим уважением его специалистов по инвестициям.