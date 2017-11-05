"Челси" - "Манчестер Юнайтед": счет 1:0, обзор матча от 05.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО) 5 ноября в центральном матче 11-го тура АПЛ лондонский "Челси" на своем поле обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. В матче 11-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась победой хозяев со счётом 1:0. "Челси" - "Манчестер Юнайтед": обзор матча Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт испанский форвард Альваро Мората, отличившийся на 55-й минуте. После этой победы «Челси» одержал третью подряд победу в АПЛ, а «МЮ» потерпел второе поражение в трёх последних матчах чемпионата. Лондонский клуб, набрав 22 очка, располагается на четвёртом месте ужшкммт в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» с 23 очками находится на второй строчке. "Челси" - "Манчестер Юнайтед", счет 1:0. ВИДЕО голов Твитнуть Другие материалы по этой теме Вратарь «Арсенала» сломал лицевые кости нападающему «Челси» "МЮ" разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов со счетом 4:1 Новости наших партнеров