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"Челси" - "Манчестер Юнайтед": счет 1:0, обзор матча от 05.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

Опубликовано 05.11.17 21:27 "Челси" - "Манчестер Юнайтед": счет 1:0, обзор матча от 05.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

5 ноября в центральном матче 11-го тура АПЛ лондонский "Челси" на своем поле обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед": обзор матча

Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт испанский форвард Альваро Мората, отличившийся на 55-й минуте.

После этой победы «Челси» одержал третью подряд победу в АПЛ, а «МЮ» потерпел второе поражение в трёх последних матчах чемпионата.

Лондонский клуб, набрав 22 очка, располагается на четвёртом месте ужшкммт в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» с 23 очками находится на второй строчке.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед", счет 1:0. ВИДЕО голов
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