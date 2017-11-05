"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 5 ноября 2017: онлайн трансляция, прогноз, смотреть на каком канале (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 11-ого тура АПЛ "Челси" - "Манчестер Юнайтед" 5 ноября 2017, прогноз на игру, на каком канале смотреть трансляцию - об этом читайте в обзоре Topnews.

5 ноября 2017 года на стадионе "Стэмфорд Бридж" состоится матч 11-ого тура АПЛ между "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Начало матча в 19:30 мск.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 5 ноября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед" 5 ноября 2017 телеканал "Матч ТВ" не покажет, в эфире канала игра будет показана в записи в 21:45. Однако следить за ходом противостояния онлайн можно будет на сайте Sportbox.ru. Начало трансляции в 19:30 мск.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 5 ноября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 5 ноября 2017: перед матчем

После первых 10 туров действующие чемпионы Англии с набранными 19 очками располагаются на 4-й позиции ужшкммт турнирной таблицы АПЛ. Отставание от идущего третьим «Тоттенхэма» составляет всего лишь 1 очко, тогда, как у идущего на 5-м месте «Арсенала» также 19 баллов.

«Красные дьяволы» перед 11-м утром располагаются на второй строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка. Отставание от идущего первым другого манчестерского клуба уже составляет 5 баллов, тогда, как отрыв от ближайшего преследователя «Тоттенхэма» — 3 очка.

Согласно статистике пяти последних встреч дважды соперники играли вничью, после чего два раза дома выиграли «аристократы» и еще в одном случае дома победу праздновали хозяева «Олд Траффорда». Лишь в одном матче из пяти пробивался тотал больше 2,5 и так же, только один раз происходил обмен голами.

В прошлом же сезоне эти команды обменялись домашними победами в чемпионате Англии. В частности, "Челси" обыграл команду Жозе Моуриньо на "Стэмфорд Бридж" со счетом 4:0. Вообще, ни один из девяти предыдущих официальных матчей между этими соперниками не завершился победой команды, игравшей на выезде, а в пяти случаях побеждали хозяева поля. Причем гости не забивали ни одного мяча в шести из девяти этих матчей.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед", 4:0. ВИДЕО голов

Также стоит отметить, что в 8 из 11 последних матчей между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" минимум одна команда не забивала. И в 9 из 11 предыдущих их поединков друг с другом во всех турнирах результативность не превышала двух мячей.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 5 ноября 2017: прогноз, ставки букмекеров

В этом матче у букмекеров нет явного фаворита. На успех хозяев в БК Винлайн можно поставить с котировкой 2,37, тогда, как победа «красных дьяволов» оценена в 3,00.Мирный исход противостояния имеет котировку 3,25.

Аналитики сайта Букмекеры.рф считают, что на фоне низкой результативности матча победитель выявлен не будет и встреча завершится вничью. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). Высоко котируется победа Челси 1:0 (коэффициент 7.50). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с коэффициентом 1.68.