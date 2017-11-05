"Локомотив" - ЦСКА 5 ноября 2017: прогноз на матч, онлайн трансляция, на каком канале смотреть (ВИДЕО)

5 ноября 2017 года в Москве состоится центральный матч 16-го тура между столичными командами "Локомотив" и ЦСКА. Подробности предстоящего матча, прогноз на игру - читайте в обзоре Topnews.

5 ноября 2017 года на стадионе "РЖД Арена (Локомотив)" состоится центральный матч 16-ого тура российской футбольной Премьер-лиги. В столичном дерби между собой сойдутся одни из лидеров чемпионата России "Локомотив" и ЦСКА. Начало матча в 16:30 по мск.

"Локомотив" - ЦСКА 5 ноября 2017: прямая трансляция, по какому каналу смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Локомотив" - ЦСКА 5 ноября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом противостояния онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 16:30 мск.

"Локомотив" - ЦСКА 5 ноября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Локомотив-ЦСКА 5 ноября 2017: перед матчем.

Октябрь ужшкммт начался для «Локомотива» удачно и завершился сенсационным прорывом в лидеры турнирной таблицы РФПЛ. Сначала железнодорожники обыграли «Динамо» со счетом 3:0, далее были не совсем удачные встречи с «Уфой» (0:1) и «Шерифом» (1:1).

Но, уже, вернувшись после матча ЛЕ, москвичи сначала разгромили «Краснодар», а следом «Зенит» (3:0). Победа над «Зенитом» стала сенсационной, ведь питерский клуб долгое время считался несменным лидером РФПЛ.

"Локомотив" - "Зенит", 3:0. ВИДЕО голов

После 15-ти туров чемпионата России, «Локомотив» занимает 1-ю строчку таблицы с 32 очками на счету.

Что касается «ЦСКА», то подопечные Виктора Гончаренко по-прежнему входят в тройку лидеров, отставая от «Локо» на 7 очков и от «Зенита» на 4.

У «ЦСКА» началась черная полоса, иначе никак не назовешь целую серию поражений и ничьих. Сначала в матче против ФК «Арсенал» в рамках Кубка России армейцы проиграли со счетом 1:0. А затем «ЦСКА» сыграл вничью с «Динамо» (0:0) и был разгромно повержен МЮ в Лиге чемпионов (1:4).

Ничья с «Уфой» и неудачный матч против «Базеля» (2:0) и вовсе привели болельщиков в уныние, однако поледние игры армейцев вновь вернули оптимизм фанатам. Сначала «ЦСКА» обыграл «Краснодар» с минимальным счетом 1:0, а затем варвал победу у "Базеля" в гостях, сохранив шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Последний матч в рамках РФПЛ против питерского «Зенита» был также полон эмоций, но завершился безголевой ничьей.

"Локомотив" - ЦСКА 5 ноября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Учитывая долгую серию неудач «ЦСКА», букмекеры уверены, что сегодня, третий лидер турнирной таблицы попытается исправить ситуацию.

Коэффициенты на матч

Победа "Локомотива" - 2,80

Ничья - 2,87

Победа ЦСКА - 2,60