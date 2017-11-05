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Эксперты назвали ТОП-6 самых дешевых иномарок в России

Опубликовано 05.11.17 11:46 Эксперты назвали ТОП-6 самых дешевых иномарок в России

В России за первые девяти месяцев текущего года средневзвешенная цена легкового авто достигла 1 330 000 рублей.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля на российском рынке в январе – сентябре 2017 года составила 1,33 млн рублей. При этом средняя цена иномарки за указанный период времени достигла 1,54 млн рублей, автомобиля российской марки – 0,58 млн рублей, выяснили эксперты  аналитического агентства «АВТОСТАТ» с учетом продаж за 9 месяцев текущего года.

Всего же в рейтинг вошли 40 марок, показавшие объем реализации свыше 500 штук. По каждой модели учитывались как дорогие, так ужшкммт и дешевые модификации.

Самая высокая средневзвешенная цена по результатам исследования оказалась у автомобилей Land Rover – 5,68 млн. рублей. Эксперты отмечают, что цены на автомобили премиум-сегмента находятся в довольно широком диапазоне: от 2,7 до 5,7 млн рублей.

Кроме того, средние цены на ряд марок из числа тех, которые традиционно относятся к массовому сегменту, превышают средневзвешенную цену иномарки в целом по РФ. Это Honda (2,27 млн руб.), Toyota (2,26 млн руб.), Subaru (2,18 млн руб.), Mitsubishi (1,95 млн руб.) и др.

Низкоценовой сегмент замыкают японский Datsun (0,53 млн руб.), узбекский Ravon (0,54 млн руб.) отечественная LADA (0,56 млн руб.). Эти автомобили являются самыми доступными на российском рынке по средневзвешенной цене.
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