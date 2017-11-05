Среди задержанных в Саудовской Аравии принцев оказался потенциальный инвестор банка «Югра».

Власти Саудовской Аравии объявили о начале масштабной кампании по борьбе с коррупцией. Они создали специальный комитет, который, по данным источников Al Arabiya, уже задержал 11 эмиров королевской семьи и четырех министров, передает "Росбалт" со ссылкой на агентство Saudi Press Agency.

В связи с этим в королевстве проведут «серию кампаний по задержанию обвиняемых в финансовых махинациях и злоупотреблении властью».​

По предварительным данным, в списке обвиняемых саудовский принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд, отправленный в субботу ужшкммт в отставку министр экономики и планирования Адель Факих и бывший глава Министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Среди задержанных по обвинению в коррупции 11 принцев Саудовской Аравии оказался племянник короля. В России он известен, как крупнейший акционер Citigroup и потенциальный инвестор лишенного лицензии банка «Югра», выяснил портал URA.ru.

Владелец инвестиционной компании Kingdom Holding, племянник короля Саудовской Аравии, миллиардер аль-Валид ибн Талал оказался среди задержанных по подозрению в коррупции членов королевской семьи.