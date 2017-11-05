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На Урале инвалид-эпилептик расчленил двух женщин в магазине и умер

Опубликовано 05.11.17 11:04 На Урале инвалид-эпилептик расчленил двух женщин в магазине и умер

Уральцы пытались сами до приезда полиции скрутить вооруженного психопата, расчленившего женщин.

Стоявший на учете у психиатров мужчина зверски зарезал двух женщин в Свердловской области. По информации «Ura.ru» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области, наряд ГИБДД задержал вооруженного ножом злоумышленника в поселке Кедровка.

Выяснилось, что инвалид, стоявший на учете у психиатров, зарезал 57-летнюю продавца железнодорожного магазина. Как сообщают неофициальные источники, мужчина отрезал грудь, вырезал живот и снял скальп. Второй жертвой стала 54-летняя женщина. С ней он расправился ужшкммт с помощью ножа. Второе тело обнаружили в восьми метрах от первого.

Сыщики уже побеседовали с матерью подозреваемого, к которой он приехал в гости из Екатеринбурга. Женщина рассказала, что ее сын с утра вел себя агрессивно, поэтому она позвонила дочери и попросила забрать мужчину в больницу, однако обезопасить себя и окружающих семья не успела.

Полицейские оперативно вмешались и задержали неадекватного гражданина, надев на него наручники. Но, по предварительным данным, когда его убрали с проезжей части, у него произошел эпилептический припадок. Мужчина скончался до приезда следственно-оперативной группы полиции, а также бригады скорой помощи.
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