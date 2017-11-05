В центре беженцев сирийского Дейр-эз-Зоре произошел теракт: погибли 100 человек

По предварительным данным, взрыв устроил террорист-смертник на заминированном автомобиле.

В результате взрыва автомобиля в лагере для беженцев в Сирии погибли свыше сотни человек, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters и Сирийский центр мониторинга по правам человека, расположенный в Великобритании.

Взрыв произошел в лагере для беженцев в окрестностях Дейр-эз-Зора, на территории, контролируемой «Сирийскими демократическими силами» (SDF). Отмечается, что атака была осуществлена запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство».

В результате атаки боевиков террористической организации ИГИЛ погибли и получили ранения в основном ужшкммт женщины и дети, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство SANA.

По данным издания, боевик ИГ подорвал заминированный автомобиль в центре для перемещенных лиц в северном пригороде Дейр-эз-Зора.