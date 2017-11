Россиянка вошла ТОП-4 самых красивых девушек на "Мисс Земля"

26-летняя филиппинка Карен Ибаско стала победительницей конкурса "Мисс Земля". Об этом сообщаетЛайф со ссылкой на телеканал ABS-CBN. По образованию Карен физик, а предмет её исследований — возобновляемые источники энергии. Сейчас девушка работает преподавателем университета. Но отвечая на вопрос, что сильнее всего вредит нашей планете, она не стала углубляться в науку.

"Считаю, что отнюдь не изменение климата наша проблема. Настоящая проблема — это наше невежество и апатия. Нам нужно менять наш подход, наши мысли. Эти микроусилия будут иметь макроэффект и позволят спасти наш дом, нашу планету", — сказала она.

Для Филиппин это третий успех на конкурсе за последние четыре года. В 2014 году корона победительницы досталась Джейми Герреле, а годом позже успех праздновала Анджелина Онг.

При этом одна из наград досталась жительнице Екатеринбурга Ладе Акимовой, пишет "МК".

#MissEarth2017 is Karen Ibasco of the Philippines!

Miss Water 2017: Colombia

Miss Air 2017: Australia

Miss Fire 2017: Russia pic.twitter.com/IMalGwC1N6