Россиянка вошла ТОП-4 самых красивых девушек на "Мисс Земля"
Опубликовано 05.11.17 10:47
Физик из Филипин завоевала титул «Мисс Земля — 2017».
26-летняя филиппинка Карен Ибаско стала победительницей конкурса "Мисс Земля". Об этом сообщаетЛайф со ссылкой на телеканал ABS-CBN. По образованию Карен физик, а предмет её исследований — возобновляемые источники энергии. Сейчас девушка работает преподавателем университета. Но отвечая на вопрос, что сильнее всего вредит нашей планете, она не стала углубляться в науку.
Публикация от Ms. Philippines Earth 2017👑🇵🇭🌎 (@karenibasco)
"Считаю, что отнюдь не изменение климата наша проблема. Настоящая проблема — это наше невежество и апатия. Нам нужно менять наш подход, наши мысли. Эти микроусилия будут иметь макроэффект и позволят спасти наш дом, нашу планету", — сказала она.
Для Филиппин это третий успех на конкурсе за последние четыре года. В 2014 году корона победительницы досталась Джейми Герреле, а годом позже успех праздновала Анджелина Онг.
По итогам конкурса Лада Акимова получила титул «Мисс Огонь». Победительницей и, соответственно «Мисс Земля», стала филиппинка Карен Ибаско. Титул «Мисс Воздух» достался австралийке Нине Робертсон, а «Мисс Вода» – колумбийке Джулиане Франко.
В 2016 года студентка УГГУ Лада Акимова стала победительницей конкурса «Краса России». Тогда же она выиграла и национальный этап конкурса «Мисс Земля», что и позволило ей поехать в Манилу.