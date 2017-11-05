ФСБ предотвратила "революцию" 5 ноября и серию атак по всей России

У активистки «Новой оппозиции» Ольги Романовой прошел обыск по делу «Артподготовки». Оппозиционер Мальцев рассказал о задержании более 100 своих сторонников.

ФСБ объявила о задержании в Московском регионе экстремистов, которые собирались совершить серию нападений и поджогов в День единства. Ведомство пресекло деятельность законспирированной ячейки движения «Артподготовка», которая планировала нападения на полицейских и поджоги административных зданий 4 и 5 ноября, передает НТВ.

Все члены движения задержаны. В отношении подозреваемых решается вопрос о возбуждении уголовного дела о покушении на теракт. В ведомстве также отметили, что была пресечена деятельность ужшкммт ячеек «Артподготовки» в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

Незарегистрированное межрегиональное общественное движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым для организации в России «революции», напомнили в ФСБ. В июле 2017 года в отношении Мальцева было возбуждено дело об экстремизме. Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в Интернете пропаганду насильственных действий.

В ЦОС ФСБ уточнили, что были изъяты 15 бутылок с зажигательной смесью. Все члены ячейки задержаны. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела за "Покушение на террористический акт" (ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК России).

Петербургский правозащитник Динар Идрисов на своей странице "ВКонтакте" назвал число задержанных и арестованных участников движения «Артподготовка» (признано экстремистским и запрещено в РФ). По словам Идрисова, всего правоохранители задержали 131 человека. «Возбуждено уголовных дел — 11. Задержано активистов в Москве — 95. Задержано активистов Петербурге — 7. Задержано активистов в регионах — 29», — написал он.

По Уголовному кодексу были взяты под стражу шестеро активистов, еще на 20 открыли дела по КоАП РФ.

В Москве и Подмосковье прошли более 20 обысков, связанных с «Артподготовкой», сообщил РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД и собеседника в департаменте по борьбе с экстремизмом. Сотрудники правоохранительных органов изымали литературу экстремистского содержания, одежду с националистической символикой, а также компьютеры, телефоны и другие устройства.

Также сотрудники ФСБ провели обыск в доме активистки «Новой оппозиции» Ольги Романовой, они искали символику движения «Артподготовка» (запрещено в России). Об этом сообщил сын активистки Петр Романов, пишет «ОВД-Инфо». После обыска Романову увезли допрашивать на Лубянку.

Лидер признанного экстремистским и запрещенного на территории России движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев сам рассказал Дождю, что по всей России задержано более 100 его сторонников. О задержаниях за какой период идет речь, оппозиционер не уточнил.

Он добавил, что его сторонников в сюжетах по России-24 выставляют «страшными террористами».

«Предположим, Юра с Магадана хотел, как они утверждают, поджечь сено, которое находилось у памятника Жукову дней 15 назад. И у него даже нашли якобы бензин. Бензин запрещен? Нет. Сено, которое находилось у памятника Жукову, если бы даже загорелось, какой вред причинило бы кому-нибудь? Никакой. Ущерб минимальный. Это максимально мелкое хулиганство. Что они вменяют человека? [Статью] 205 [УК РФ] – терроризм», — пояснил оппозиционер.

Как сообщает телеграм-канал Mash, участники группы "Артподготовка" (готовили серию взрывов и атак по всей России) на допросах заявили, что связь между собой держали с помощью Telegram. Связь с кураторами Вячеслав Мальцев, по мнению спецслужб, поддерживал также с помощью этого мессенджера через Secret Chat.